Borse Europa attese aprire in calo dopo ribassi venerdì

PARIGI, 21 maggio (Reuters) - Gli spreadbetter finaziari si attendono che i principali indici europei aprano in calo stamani, estendendo le vendite di venerdì scorso, dopo che l‘incontro del G8 nel fine settimana non è riuscito a calmare i timori degli investitori sulla Grecia.

L‘indice Ftse-100 inglese è atteso in calo fra 8 e 12 punti o dello 0,20%, il Dax tedesco in ribasso fra 10 e 11 punti o dello 0,2% e il Cac-40 francese è visto partire in flessione fra 18 e 29 punti o dell‘1%.

A Wall Street il Dow ha chiuso venerdì in calo dello 0,59% a 12.369 punti, mentre l‘indice paneuropeo FTSEurofirst300 ha perso l‘1,14%.