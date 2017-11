Borse europee attese in calo in avvio,pesa shock perdita JP Morgan

PARIGI, 11 maggio (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in calo oggi, riprendendo il cammino in discesa che dura ormai da due settimane alla luce dello stallo politico in Grecia e della pesante perdita annunciata a sorpresa da JPMorgan .

Gli spreadbetter si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 26-27 punti, pari a -0,5%, che il DAX ceda 45-46 punti, pari a -0,7%, che il CAC 40 scenda di 28 punti, pari a -0,9%.

Ieri sera JPMorgan Chase & Co, la maggiore banca Usa per assets, ha detto di aver subito una perdita di almeno 2 miliardi di dollari per una fallita strategia di copertura.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso in rialzo dello 0,45%.

