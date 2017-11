Borse Europa viste in lieve recupero dopo vendite vigilia

LONDRA, 9 maggio (Reuters) - L‘azionario del Vecchio Continente è impostato per un‘apertura in lieve rialzo stamani, recuperando parte dello smalto perso dopo essere sceso ad un minimo di quattro mesi ieri: al termine di elezioni politiche che non hanno indicato una maggioranza in grado di governare in Grecia, il mercato teme che Atene non mantenga gli impegni presi in cambio degli aiuti internazionali.

Gli spreadbetters si aspettano che, a Francoforte, il DAX apra in rialzo di 11-12 punti, pari a +0,2%; anche Parigi è attesa più forte di uno 0,2% (+6-7 punti) mentre Londra dovrebbe guadagnare lo 0,1%.

“Questa incertezza politica intorno alla Grecia ha il potenziale di far deragliare il rally che abbiamo visto quest‘anno”, osserva Stan Shamu, market strategist di IG Markets.

Il FTSEurofirst 300 ieri ha chiuso in ribasso dell‘1,7% a 1.017,48 punti.

