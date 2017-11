Borse europee attese in calo in avvio

MILANO, 4 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo, oggi, in un clima di attesa per i dati mensili sul mercato del lavoro Usa dopo la recente serie di numeri macroeconomici deludenti.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 21-25 punti, pari a un ribasso dello 0,4%, che il DAX ceda 31-35 punti, pari a -0,5%, e che il CAC-40 scenda in avvio di 17-18 punti, pari a -0,6%.

I dati sui dispccupati di aprile negli Stati Uniti, in agenda alle 14,30 italiane, secondo le attese degli economisti, dovrebbero evidenziare un tasso dell‘8,2%.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha chiuso a +0,07% dopo essersi rimangiato i guadagni iniziali sulla scia di dati macro deboli dagli Usa, oltre che per lo scemare delle attese di misure fresche di stimolo da parte delle banche centrali.

I mercati giapponesi sono chiusi oggi per festività.

