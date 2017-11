BORSE EUROPA - Indici positivi intorno a massimi otto mesi

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.600,79 +0,26 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.104,98 +0,25 1.001,39 STOXX BANCHE 160,15 +0,57 132,54 STOXX OIL&GAS 362,67 +0,43 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 164,29 +1,38 133,25 STOXX AUTO 350,48 -1,21 259,04 STOXX TECH 218,49 +0,12 188,27 LONDRA, 16 marzo (Reuters) - Le borse europee si mantengono sui livelli più alti dalla scorsa estate e si apprestano a chiudere la migliore settimana dell'ultimo mese, con i grafici che indicano la possibilità di ulteriori guadagni nel breve termine finché i dati macro e gli utili societari continueranno a fornire supporto. Le scadenze tecniche nel corso della sessione probabilmente contribuiranno alla volatilità del mercato. La recente serie di dati Usa forti ha giocato un ruolo chiave nel sostenere la propensione al rischio e il mercato guarderà quindi oggi con attenzione ai numeri sulla produzione industriale di febbraio e all'indice dell'Università del Michigan. Intorno alle 9,50 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è in moderato rialzo. Francoforte guadagna lo 0,15%, Parigi è piatta, Londra sale dello 0,2%. A livello settoriale perdono terreno le auto dopo che Bernstein ha tagliato il giudizio sul settore europeo a "neutral". I titoli in evidenza: * NOKIA balza del 2,5% dopo che il responsabile design Marko Ahtisaari ha detto alla rivista finlandese Kauppalehti Optio che il gruppo sta lavorando alla creazione di un tablet. Gli analisti citano anche i commenti positivi sul titolo da parte di un gestore di fondi. * Balzo de 3% circa per ROYAL BANK OF SCOTLAND grazie alla promozione a "buy" da "hold" da parte di Ubs. * Il gruppo farmaceutico britannico SHIRE guadagna oltre l'1% dopo che JPMorgan Cazenove ha alzato la raccomandazione a "overweight" da "neutral" sulla base della sua valutazione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia