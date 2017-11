Borse Europa viste piatte in avvio, consolidano guadagni

LONDRA, 16 marzo (Reuters) - Per le borse europee si profila un avvio di seduta poco mosso, con un consolidamento dei massimi di quasi otto mesi toccati dopo i recenti dati macro incoraggianti, soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Germania, e in attesa di nuovi catalizzatori in grado di spingere il mercato verso l‘alto.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra piatto, il DAX tedesco in rialzo di 5-8 punti (+0,1%) e il CAC-40 francese invariato.

Ieri il FTSEurofirst 300 ha guadagnato lo 0,4% dopo aver toccato, il giorno precedente, il massimo da agosto. Il benchmark è in rialzo del 10% da inizio anno e ha quasi completamente recuperato il calo del 10,7% del 2011.

Negli Stati Uniti l‘indice S&P 500 ha chiuso sopra quota 1.400 per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2008.

