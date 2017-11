BORSE EUROPA - Indici passano in positivo, giù i minerari

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.522,96 +0,13 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.080,70 +0,15 1.001,39 STOXX BANCHE 153,51 +0,41 132,54 STOXX OIL&GAS 358,55 -0,17 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 154,41 +0,55 133,25 STOXX AUTO 345,18 +1,01 259,04 STOXX TECH 212,23 +0,04 188,27 LONDRA, 12 marzo (Reuters) - Le borse europee, dopo aver aperto in calo, sono salite poco sopra la parità. Gli investitori sono tuttavia cauti dopo che i buoni dati sull'occupazione Usa hanno ridotto le aspettative di ulteriori misure di stimolo all'economia da parte della Fed, che terrà un incontro proprio questa settimana. Tra i singoli settori, i titoli finanziari e l'automotive sono positivi, mentre i minerari sono deboli, sulla scia della discesa dei prezzi dei metalli, che risentono delle preoccupazioni per l'economia cinese. Intorno alle 10,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,14%. Francoforte guadagna lo 0,34%, Parigi lo 0,12%, mentre Londra è piatta. I titoli in evidenza: * Man Group cede l'1,5% dopo che Hcsb ha tagliato il rating a "neutral" da "overweight" e abbassato le stime sull'hedge fund. * GDF Suez in calo dello 0,9% dopo che Exane BNP Paribas ha tagliato la valutazione sul titolo a 'neutral'. * Il tour operator francese Club Mediterranee è in rialzo del 4% sulla scia dei risultati. * Accor in rialzo del 3,5% dopo che S&P ha migliorato l'outlook sul titolo a "stabile" da "negativo", mantenendo i rating assegnati. * Volkswagen cede lo 0,8%. La casa automobilistica per il 2012 punta a mantenere l'utile operativo sui livelli record dello scorso anno, per poi crescere ancora nel 2013. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia