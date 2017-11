Borse Europa attese miste in avvio, attenzione a dati Usa

LONDRA, 9 marzo (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio misto dopo i forti guadagni delle due sedute precedenti, con gli investitori in attesa dei dati sugli occupati Usa per avere nuova direzionalità dopo che la Grecia è riuscita a chiudere l‘accordo per lo swap del debito.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 britannico apra in calo tra 3 e 4 punti (-0,1%), il DAX tedesco guadagni 11-14 punti (+0,2%) e il CAC-40 francese salga di 6-8 punti (+0,2%).

La Grecia ha annunciato questa mattina che il piano di concambio volontario dei titoli di Stato detenuti da investitori privati ha registrato adesioni per l‘85,8% del totale e che il tasso di partecipazione potrebbe raggiungere la soglia del 95,7% in caso di applicazione delle clausole di azione collettiva che potrebbero costringere ad aderire anche chi si è per ora astenuto. Atene ha informato i partner internazionali dell‘intenzione di far scattare le clausole.

Ieri il benchmark FtsEurofirst 300 ha chiuso in progresso dell‘1,54%.

