BORSE EUROPA - Indici in calo su timori crescita, giù auto

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.448,68 +0,21 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.053,91 +0,20 1.001,39 STOXX BANCHE 150,16 +0,68 132,54 STOXX OIL&GAS 350,93 -0,32 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 150,33 +0,30 133,25 STOXX AUTO 324,81 +0,96 259,04 STOXX TECH 205,25 +0,49 188,27 MILANO, 7 marzo (Reuters) - Dopo qualche altalena iniziale le borse europee si posizionano su un lieve rialzo nella mattina, dopo le forti perdite subite ieri. Se da un lato gli investitori appaiono nervosi per l'esito dello swap del debito greco che scade domani e per i segnali di indebolimento dell'economia globale, d'altro canto sembrano cauti nel proseguire la strada della discesa imboccata ieri con tanta irruenza. Intorno alle 10,15 il FTSE Eurofirst 300 sale dello 0,2% dopo il -2,6% della vigilia, massimo calo giornaliero da quasi quattro mesi. Francoforte avanza dello 0,3%, Parigi dello 0,5%, Londra dello 0,1%. "C'è un naturale consolidamento accanto a qualche piccolo realizzo. Fatta tanta strada, alla fine l'accordo (sulla Grecia) passerà, ma mi aspetto una certa volatilità in quesi due giorni", dice Peter Garnry, strategist di Saxo Bank. "Fondamentalmente pensiamo che l'azionario sia uno degli asset più convenienti rispetto ai bond e crediamo ancora che l'economia continuerà a crescere negli Usa". I titoli in evidenza: * AGFA-GEVAERT sale di oltre il 4% a Bruxelles dopo che la società tech ha annunciato un utile operativo trimestrale migliore delle attese. * In Olanda ASM INTERNATIONAL cede il 3%; il produttore di chip ha annunciato risultati trimestrali inferiori alle aspettative e ha avvertito che nel trimestre in corso le vendite sono in calo. * Debole ADIDAS nonostante la crescita registrata nel 2011 e attesa per il 2012. Un analista parla di "guidance un po' basse" rispetto a quelle dei concorrenti.