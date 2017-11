BORSE EUROPA - Indici recuperano perdite su rialzo Wall Street

indici chiusura

alle 16,10 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.346,30 -0,25 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.168,77 -0,17 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 298,47 -1,41 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 366,91 +1,12 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 233,47 +1,21 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 25 luglio (Reuters) - Le piazze europee hanno ridotto le loro perdite e si avvicinano alla parità dopo l‘apertura di Wall Street, in rialzo dopo la diffusione dei dati sui beni durevoli Usa che hanno registrato a giugno un incremento dei nuovi ordini dello 0,8% su mese a fronte di un consensus che prevedeva una flessione dello 0,3%.

Gli assicurativi .SXIP perdono circa il 4%, trascinati in negativo dai profit warning di MUNICH RE ( MUVGn.DE HNRGn.DE

Il settore bancario .SX7P, che scende dell‘1,15%, riduce le proprie perdite ma continua a scontare le perdite di UBS UBSN.VX.

Il settore farmaceutico .SX4P viaggia in territorio positivo in rialzo dell‘1,63% grazie a BAYER BAYG.DE.

Intorno alle 16,10, tra le principali piazze finanziarie, Londra .FTSE perde lo 0,22%, Il Dax di Francoforte .GDAXI è piatto mentre Parigi .FCHI sale dello 0,53%.

Tra i titoli in evidenza:

* Dopo il profit warning, le due società tedesche MUNICHE RE ( MUVGn.DE HNRGn.DE STB.OL

* UBS UBSN.VX è in calo del 6,52%. Lo stato di New York ha fatto causa alla banca svizzera per una “frode da diversi miliardi di dollari”, accusandola di aver venduto particolari emissioni obbligazionarie, le auction-rate securities, come strumenti equivalenti a un investimento in liquidità.

* BAYER BAYG.DE è in progresso del 3,69%, dopo che le autorità europee hanno avuto il via libera dalla European Medicines Agency per lo Xarelto, un nuovo anticoagulante, le cui vendite potrebbero raggiungere i 2 miliardi di euro. La società farmaceutica prevede di metterlo in vendita in tutta Europa entro la fine dell‘anno.