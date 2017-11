Borse Europa, indici in calo con bancari, corre Danone, bene oil

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 3.388,97 -1,13 3.711,03 FTSEurofirst300 1.162,47 -0,71 1.314,42 DJ Stoxx banche 292,95 -3,23 337,67 DJ Stoxx oil&gas 369,34 +1,08 435,73 DJ stoxx tech 229,69 -1,47 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO (Reuters) - Le borse europee cedono oltre un punto percentuale in apertura, seguendo la scia di Stati Uniti e Asia dopo che alcuni dati macroeconomici deboli in Usa hanno riacceso i timori sullo stato di salute dell'economia globale e in particolare delle società finanziarie.

Particolarmente bersagliati dalla lettera i bancari, con UBS, ROYAL BANK OF SCOTLAND CREDIT AGRICOLE e BARCLAYS che segnano cali compresi tra il 4 e il 6%. L'indice DJ Stoxx di settore si muove in ribasso di oltre tre punti percentuali.

I colossi petroliferi, sostenuti dai nuovi rialzi delle quotazioni del greggio, aiutano l'Europa a limitare le perdite. BP guadagna lo 0,3%, TOTAL lo 0,6%.

Intorno alle 9,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 retrocede dello 0,71%, mentre tra le singole piazze finanziarie Londra lascia sul campo lo 0,6%, Francoforte lo 0,82% e Parigi lo 0,52%.

Ieri il benchmark paneuropeo è scivolato dell'1,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* In netta controtendenza DANONE, che strappa del 4% in avvio. Il gruppo agroalimentare francese ha archiviato il semestre con un risultato operativo in crescita e ha alzato l'obiettivo del margine operativo nel 2008.

* GDF SUEZ sale di quasi un punto percentuale. Secondo il quotidiano spagnolo La Vanguardia, oggi il colosso del gas presenterà un'offerta d'acquisto per il 45% di ACS.

* Poco mosse le azioni BRITISH ENERGY, dopo che la società brittanica ha accettato l'offerta da 775 pence per azione messa sul piatto dall'utitlity francese EDF per rilevare l'operatore nucleare britannico.

* In denaro ROCHE (+0,7%). Genentech ha riferito ieri che è stato affidato ad una commissione speciale, costituita da membri indipendenti del Cda, l'incarico di esaminare l'offerta d'acquisto sulle azioni dell'azienda di biotecnologie che non le appartengono.

* Sprofonda in rosso, alla pari degli omologhi europei, HBOS (-5% circa). Secondo il sito Internet del quotidiano Telegraph, JP Morgan e National Australia Bank hanno intavolato trattative per formare un consorzio che porti allo spezzatino della banca britannica.

* VIVENDI accelera del 3,41% dopo aver annunciato un giro d'affari leggermente inferiore alle attese nel secondo trimestre, ma aver al contempo confermato i suoi obiettivi annuali.

* Corre SAINT-GOBAIN (+3,22%) dopo l'annuncio di un risultato netto in crescita del 3,2% nel primo semestre. La società, tuttavia, ha rivisto al ribasso le sue previsioni per l'esercizio in corso.

* In difficoltà INFINEON (-2,4%), nonostante la società produttrice di semiconduttori abbia registrato un utile operativo della sua attività core di logica in espansione del 97% nel trimestre, grazie in particolare alle vendite della divisione HDD.

* Scivola di quasi un punto e mezzo percentuale CAPGEMINI. La società francese ha concluso un accordo di principio con Getronics PinkRoccarde (Gpr) per l'acquisizione della divisione Getronics PinkRoccarde Business Application Services BV (BAS BV>. Il gruppo di servizi informatici precisa che pagherà 255 milioni di euro in contanti.

* CONTINENTAL ha dato mandato a JP Morgan per studiare una strategia che le consenta di respingere l'offerta ostile lanciata da Schaeffler, secondo quanto riferito a Reuters da alcune fonti finanziarie.