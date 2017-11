BORSE EUROPA - Indici in calo in attesa decisioni BoE e Bce

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.723,20 -1,45 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 970,52 -1,43 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 218,35 -1,93 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 311,30 -1,28 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 175,99 -2,14 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Le borse europee cedono terreno in attesa delle decisioni sui tassi di interesse di Bank of England e Banca centrale europea, con ribassi in particolare su banche e minerari.

Sia la banca centrale inglese che la Bce dovrebbero lasciare i tassi invariati. Ieri sera la Federal Reserve ha espresso l‘intenzione di mantenere i tassi vicini allo zero per un periodo prolungato.

Nei primi scambi sono soprattutto le trimestrali a dettare i movimenti dei singoli titoli.

Intorno alle 9,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dell‘1,4%. Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese perde l‘1,3%, il Cac-40 francese .FCHI l‘1,2% e il Dax tedesco .GDAXI l‘1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Gli utili del terzo trimestre sotto le attese appesantiscono ZURICH FINANCIAL SERVICES ZURN.VX che lascia sul campo il 4% circa.

* Il gruppo di supermercati belga DELHAIZE DELB.BR balza del 4,6% sulla scia del rialzo delle previsioni di utile operativo 2009.

* La trimestrale migliore delle attese e le prospettive ottimistiche sono alla base anche del rialzo della società del settore risorse umane ADECCO ADEN.VX, in progresso di quasi il 3%.

* L‘emittente tv tedesca PROSIEBEN PSMG_p.DE, che ha annunciato dati del terzo trimestre deludenti, accusa un calo del 7,5%.

* CABLE & WIRELESS CW.L arretra del 6,5% dopo la revisione al ribasso delle stime di utile per l‘intero anno.