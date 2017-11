BORSE EUROPA - Indici in calo su realizzi dopo 6 sedute positive

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.704,80 -1,83 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 955,12 -1,95 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 208,64 -2,60 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 312,67 -3,03 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 178,56 -2,17 304,27 --------------------------------------------------------------

MILANO, 5 novembre (Reuters) - Digerita la notizia della vittoria di Obama, che stamattina presto aveva portato i futures sugli indici europei in netto rialzo, gli investitori si concentrano di nuovo sulla crisi e le sue ripercussioni.

Alcuni analisti notano che l‘esito delle elezioni era stato largamente scontato dalle borse, con sei sedute positive di fila. Ora prevalgono i realizzi.

Verso le 9,45 l‘FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,3% a 961,15 punti, trainato al ribasso dai bancari; Ftse .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax .GDAXI lasciano sul campo tra l‘1 e il 2%.

“Nei giorni passati avevamo visto guadagni significativi, non sorprende che le borse tirino il fiato. Non attribuirei il calo a nessun evento in particolare”, dice Tammo Greetfeld della Unicredit di Monaco.

“Il fatto che Obama sia stato eletto credo sarà comunque positivo per le borse, il suo messaggio è soprattutto cambiamento”.

Tra i titoli in evidenza:

* Male il comparto bancario, con BNP PARIBAS ( BNPP.PA BBVA.MC

* Tonica in controtrend HANNOVER RE ( HNRGn.DE

* Perde il 3% TOTAL ( TOTF.PA

* Meno 3% anche per SWISSCOM SCMN.VX, che ha annunciato un Ebitda dei nove mesi in calo del 3,6%. La società che controlla Fastweb FWB.MI ha anche confermato gli obiettivi per il 2008.

* Q-CELLS QCEG.DE, declassata a “sell” da Deutsche Bank, scivola dell‘11%.

* Vendite su JCDECAUX ( JCDX.PA

* Crolla ARCELOR-MITTAL ISPA.ASMTP.PA, maggior produttore d‘acciaio al mondo, che ha deluso con la trimestrale e con un outlook deludente.