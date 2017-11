Borse europee viste miste in apertura, occhi a trimestrali

LONDRA, 4 agosto (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un‘apertura mista, dopo aver raggiunto ieri il massimo da 9 mesi, mentre gli investitori restano in attesa di ulteriori risultati societari, tra cui quelli della banca britannica Standard Chartered (STAN.L).

I bookmaker finanziari a Londra prevedono che il FTSE 100 .FTSE apra piatto fino a +6 punti, che il DAX .GDAXI sia in ribasso tra 5 e 6 punti in avvio e che il CAC-40 .FCHI parta piatto fino a +7 punti.

In Europa il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha concluso la seduta di ieri in rialzo dell’ 1,42% a 941,93 punti. Wall Street ieri ha volato, con l‘S&P che ha concluso sopra i 1.000 punti, al massimo da 9 mesi, dopo che i dati Ism sul settore manifatturiero hanno riacceso l‘ottimismo per la ripresa economica. L‘indice giapponese Nikkei .N225 questa mattina scambia vicino ai massimi da 10 mesi.