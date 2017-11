Borse europe viste in rialzo, attenzione a Bce e BoE

PARIGI, 4 giugno (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo, un rimbalzo dopo la flessione del 2% della vigilia, con gli investitori impegnati a monitorare le mosse di politica monetaria oggi di Bce e Banca d‘Inghilterra.

Gli spreadbetters scommettono su un Ftse 100 .FTSE in rialzo di 7-16 punti in avvio, +0,4%, su un Dax .GDAXI da +4 a +22 punti (+0,4%) e un Cac-40 .FCHI da piatto a 9 punti in miglioramento, lo 0,3%.

L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ieri ha ceduto il 2% e vanta un bilancio in nero del 35% dai minimi di inizio marzo, ma accusa ancora una perdita del 47% dai massimi di diversi anni toccati a metà 2007.

Oggi la Bce dovrebbe mantenere i tassi di interesse invariati ma il mercato guarderà ai dettagli del programma di acquisto di covered bond e a eventuali segnali di tagli del costo del denaro in futuro.

C’è anche attesa per le nuove proiezioni della banca centrale europea sulla crescita economica e sull‘inflazione nel 2009 e nel 2010.

Anche la Banca d‘Inghilterra dovrebbe mantenere i tassi fermi al minimo record di 0,5%.