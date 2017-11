BORSE EUROPA - prevale segno negativo, in calo minerari e banche

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.299,79 -0,50 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.158,22 -0,47 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 288,33 -1,20 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 367,84 +0,04 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 233,78 +0,61 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 4 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in territorio sostanzialmente negativo, accentuando le perdite rispetto alla mattinata dopo la diffusione dei dati macroeconomici statunitensi. L‘indice Pce core, un indicatore sulle pressioni dell‘inflazione seguito con particolare attenzione dalla Federal Reserve, è salito a giugno dello 0,3% su mese, sopra le attese degli economisti dello 0,2%

A pesare sono anche le conclusioni annuali del Fondo monetario internazionale, che prevedono un sensibile rallentamento dell‘espansione economica europea prima di tornare al potenziale nel 2009. La stima della crescita della zona euro resta a 1,7% nel 2008 e 1,2% nel 2009, ma restano rischi di un‘ulteriore decelerazione.

“Per quanto riguarda i risultati del secondo trimestre, non sono stati particolarmente buoni in termini assoluti, ma finora gli utili non sono stati così negativi come avevamo previsto”, hanno scritto in una nota gli analisti di Lehman.

A scontare il ribasso più significativo è l‘indice che raggruppa le industrie che lavorano le materie prime .SXPP in calo alle 16,30 del 3,65%. In particolar modo pesano le perdite del settore minerario, a causa della caduta del prezzo dei metalli: il rame MCU3 è ai minimi di 4 mesi, mentre il platino XPT= è ai livelli più bassi degli ultimi sei mesi per le preoccupazioni sulla domanda.

Sono in rosso anche le banche .SX7P, trascinate dai risultati di HSBC ( HSBA.L

Tra le principali piazze europee, Londra .FTSE è piatta, perdendo lo 0,04%, Francoforte .GDAXI cala dello 0,52% e Parigi .FCHI perde lo 0,42, ritracciando i guadagni della mattina.

Tra i titoli in evidenza: