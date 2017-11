BORSE EUROPA - Indici estendono perdite dopo parole Trichet

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.333,85 -1,04 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.171,65 -0,88 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 295,81 -1,25 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 357,16 +0,86 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 233,52 -2,32 304,27 -------------------------------------------------------------

PARIGI, 4 settembre (Reuters) - Le borse europee hanno esteso le perdite nel corso della seduta a seguito delle considerazioni del presidente della Bamca Centrale Europea Jean-Claude Trichet sulle prospettive economiche per la zona euro e sulle nuove regole collaterali. Ad appesantire i listini europei anche l‘andamento di Wall Street, che scambia in netto ribasso.

“E’ il tipo di linguaggio che usa (Trichet) in questo momento... chiaramente non c’è molta crescita sulla sponda europea dell‘oceano, e sembra che l‘economia non si riprenderà nel breve termine”, ha commentato un trader.

Trichet ha affermato che i dati relativi alla crescita economica della zona euro sottolineano un rallentamento della crescita a metà anno ma l‘inflazione rimane alta e rimangono rischi al rialzo.

La Banca centrale europea ha anche alzato le proprie previsioni relative all‘inflazione per i consumatori della zona euro nel 2008 e nel 2009.

Alle 16,20 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,88% a 1171,85 punti.

Per quanto riguarda le principali piazze europee, l‘indice inglese FTSE 100 .FTSE cede lo 0,75%, il tedesco Dax .GDAXI l‘1,7%, e il francese Cac 40 .CAC l‘1,39%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* In forte calo il settore bancario .SX7P, che cede l‘1,48%, con alcuni tra i titoli principali del paniere come HSBC ( HSBA.L

* Perde terreno anche il paniere dei titoli tecnologici .SX8P, che segna -2,18%. A guidare il ribasso STMICROELECTRONICS ( STM.PA STM.N

* Con il segno meno anche il settore dei trasporti .SXTP, con i titoli legati alale linee aeree copme AIR FRANCE-KLM ( AIRF.PA RYA.I LHAG.DE

* Sul fronte dei rialzi spicca invece il settore petrolifero .SXEP, che segna un +0,86%, con BP ( BP.L TLW.L

* Brilla la società irlandese BLACKROCK B8L.I, attiva nel settore immobiliare, che avanza del 15,38%, nonostante abbia annunciato oggi di non aspettarsi nessuna crescita negli asset per quest‘anno, con risultati del semestre in calo a causa della crisi immobiliare e della debolezza dell‘euro.