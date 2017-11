BORSE EUROPA - Indici positivi, pesanti Swiss Re e Rbs, bene Ubs

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.633,34 +0,89 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 939,13 +0,58 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 202,63 +1,75 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 304,75 +0,06 442,02 DJ Stoxx tech .SX8P 176,62 +1,52 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 novembre (Reuters) - Borse europee si rafforzano dopo oltre mezz‘ora di scambi, in un mercato che rimane improntato alla cautela in vista delle elezioni presidenziali Usa mentre si intensificano i timori di recessione dopo gli ultimi dati macro europei e statunitensi.

Attorno alle 9,45, l‘indice FTSEuroFirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,97%, mentre il Dax di Francoforte .GDAXI passa in positivo con un +0,4%, l‘indice di Parigi .FCHI avanza dello 0,75% e quello di Londra .FTSE perde lo 0,06%.

“Gli investitori stanno prendendo tempo in vista delle elezioni. Un chiaro mandato è l‘unica cosa che conta per i mercati azionari. Le cose non stanno andando bene e la mia impressione è che la gente voglia qualcuno dotato di energia per cambiare la situazione, tra cui i mercati”, commenta Bernard McAlinden, strategist di NCB Stockbrokers a Dublino.

Tra i titoli in evidenza:

* Pesante ROYAL BANK OF SCOTLAND ( RBS.L

* Denaro su alcuni difensivi come il gruppo alimentare NESTLE NESN.VX e il farmaceutico ROCHE ROG.VX up 0.9 percent.

* CLARIANT CLN.VX balza a Zurigo di oltre l‘11% dopo aver riportato nel terzo trimestre utili netti per 78 milioni di franchi, superiori alle previsioni del mercato, grazie a una strategia aggressiva in termini di prezzi e riduzione dei costi, come spiega Jp Morgan.

* SWISS RE RUKN.VX perde oltre il 5% dopo aver annunciato a sorpresa una perdita nel terzo trimestre sui cui pesa la svalutazione di alcuni asset.

* A Zurigo sale di oltre il 2% UBS UBSN.VX. La banca ha confermato per il terzo trimestre un utile contenuto e ha sottolineato un flusso di clienti da ottobre favorito dalle misure governative.