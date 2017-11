Borse europee attese miste in avvio, occhi su Bce e Boe

LONDRA (Reuters) - E’ prevista una partenza mista per le borse europee in vista delle decisioni di Bce e Boe sui tassi di interesse, con la piazza londinese attesa in lieve rialzo e Francoforte in leggero calo.

<p>Trader al lavoro. REUTERS/Brendan McDermid</p>

Al di fuori del Vecchio Continente, in Giappone il Nikkei si preparara a chiudere in ribasso di circa l‘1%, mentre negli Usa le borse hanno terminato la seduta contrastate, con S&P 500 e Nasdaq negativi e Dow in modesto rialzo.

Il mercato potrà essere condizionato dalle quotazioni del greggio, ora intorno ai 109 dollari al barile, e dalle decisioni sui tassi di Bce e Banca di Inghilterra a metà giornata; le attese sono, in entrambi i casi, di una conferma dei tassi attuali.