BORSE EUROPA - Indici in calo, deboli i bancari

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.385,68 -0,9% 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.189,22 -0,9% 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 297,98 -1,21% 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 359,51 -0,53 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 252,08 -1,38 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 settembre (Reuters) - Avvio debole per le borse europee, e per le banche in particolare, sulla scia dei ribassi registrati dai mercati Usa e dalla maggior parte di quelli asiatici.

Alle 9,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,89% a 1.189,55 punti.

Tra i titoli in evidenza:

L‘hedge fund Ospraie Management, posseduto al 20% da Lehman Brothers LEH.N, ha annunciato che chiuderà il suo fondo principale dopo le perdite accumulate in agosto nel comparto energetico e minerario. “I finanziari difficilmente andranno bene oggi visti il collasso del fondo focalizzato sulle commodity e la debolezza dei mercati Usa”, dice Heino Ruland, gestore di FrankfurtFinanz.

*VODAFONE cede il 2%, sopra i minimi d‘apertura, dopo che Credit Suisse ha abbassato il giudizio sul gruppo a “neutral” da “outperform” con un target price di 160 pence da 180 pence.