BORSE EUROPA -Indici in forte calo con tecnologici e utility Edf

indici chiusura

alle 10,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.307,00 -2,00 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 810,79 -1,76 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 157,80 -1,40 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 267,41 -2,99 442,02

DJ Stoxx tech .SX8P 147,35 -2,98 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Mattinata in rosso per le borse europee che, dopo un‘apertura peggiore delle attese, estendono le perdite, trascinate in particolar modo dal settore auto, tecnologico e energetico.

Ad appesantire ulteriormente la borsa è stato il crollo di oltre il 6% dell‘utility francese Edf ( EDF.PA

Accentuano il ribasso i titoli tecnologici .SX8P, le compagnie automobilistiche .SXAP, le società di materie prime .SXPP e i titoli energetici .SXEP, tutti in perdita di quasi il 3%.

E’ stata disattesa quindi la speranza che la ripresa di Wall Street e la chiusura generalmente positiva delle borse asiatiche potesse influenzare positivamente l‘azionario del vecchio continente.

A peggiorare la situazione sono stati anche i dati Pmi servizi da diversi paesi della zona euro e dalla Gran Bretagna, che segnalano una contrazione del terziario europeo con diminuzione di nuovi ordinativi e dell‘occupazione.

Attesi nel pomeriggio sono invece i dati dell‘Agenzia Internazionale per l‘Energia (Eia) sulle scorte settimanali di greggio, mentre il petrolio è in rialzo dopo il crollo di ieri di quasi il 5%.

Alle 10,20 la scadenza a gennaio sul Brent guadagna oltre 50 centesimi a 45,97 dollari, mentre l‘analoga scadenza sul Nymex sale di 41 centesimi a 47,34 dollari.

Sul fronte monetario è forte l‘attesa per le decisioni che saranno prese domani dalla Banca centrale europea e dalla Banca d‘Inghilterra e che potrebbero portare a un ulteriore taglio dei tassi, nel tentativo di rivitalizzare l‘economia stretta nella morsa della crisi del credito. E’ di ieri la diminuzione di 100 punti base dei tassi di interesse in Australia.

Intorno alle 10,20 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,9% circa. Tra le singole piazze l‘inglese Ftse 100 .FTSE perde l‘1,3%, il Cac-40 .FCHI il 2,1%, il Dax .GDAXI il 2,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Risveglio negativo oggi per la tedesca INFINEON ( IFXGn.DE

* L‘utility francese EDF ( EDF.PA

*Scende di oltre il 3% il titolo di BRITISH AIRWAYS BAY.L dopo che il governo australiano ha lasciato la porta aperta all‘ipotesi di una fusione da 5,9 miliardi di dollari con Qantas Airways.

* 3I GROUP ( III.L

* BHP BILLITON ( BLT.L

* La francese TOTAL ( TOTF.PA