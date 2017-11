BORSE EUROPA - Indici proseguono negativi, affonda Infineon

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.312,90 -1,75 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 812,77 -1,52 1.506,61

DJ Stoxx banche .SX7P 156,25 -2,37 424,26

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 267,04 -3,12 442,02

DJ Stoxx tech .SX8P 149,33 -1,67 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Le borse europee proseguono pesanti nel pomeriggio sulla scia dell‘avvio negativo di Wall Street, con i titoli legati alle materie prime affossati da rinnovati timori di un impatto del rallentamento economico globale sulla domanda di petrolio e metalli.

A peggiorare gli umori del mercato le previsioni della società di ricerche di mercato IDC sul mercato dei PC, visto in rallentamento. La società stima consegne mondiali di PC in crescita del 3,8% nel 2009 con un valore in calo del 5,3%.

Intorno alle 16,15 l‘indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,27%, sopra i minimi intraday. Tra le singole piazze il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,6%, il Cac-40 francese .FCHI l‘1,72%, il Dax tedesco .GDAXI l‘1,78%.

Tra i titoli in evidenza:

* La tedesca INFINEON ( IFXGn.DE

* La utility francese EDF ( EDF.PA

* L‘emittente tv tedesca PROSIEBENSAT.1 PSMG_p.DE lascia sul terreno il 6,6% sulla scia del verdetto di un tribunale tedesco a favore della decisione delle autorità di bloccare i piani dell‘editore Axel Springer ( SPRGn.DE

* Il conglomerato francese delle costruzioni e delle tlc BOUYGUES ( BOUY.PA