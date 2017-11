Borse Europa viste contrastate in avvio, su scia Wall Street

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Le borse europee si preparano ad un avvio contrastato stamani, dopo la ripresa di Wall Street e dell‘azionario asiatico.

Secondo i bookmaker finanziari di Londra l‘indice inglese FTSE .FTSE potrebbe aprire in rialzo fino a 1 punto, il DAX di Francoforte .GDAXI in calo tra 20 e 39 punti, e il francese CAC 40 .FCHI in ribasso fino a 7 punti.

Particolare attenzione sarà oggi rivolta verso i dati Pmi servizi di diversi paesi della zona euro e della Gran Bretagna.

Ieri i mercati sono girati in positivo dopo le pesanti perdite dei giorni scorsi, rassicurati dall‘estensione delle misure di emergenza messe in atto dalla Federal Reserve per stabilizzare le banche.

Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dell‘1,89%, dopo aver perso tuttavia nel corso dell‘anno oltre il 45%, investito dalla crisi del credito che sta spingendo verso la recessione alcune tra le più importanti economie mondiali.