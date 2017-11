BORSE EUROPA - Indici in calo, pesanti Ubs e Bmw

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.718,48 -1,63 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 965,80 -1,48 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 218,54 -2,33 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 308,35 -1,18 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 175,27 -1,10 152,86 --------------------------------------------------------------- PARIGI, 3 novembre (Reuters) - Avvio in calo per le borse europee che, dopo cinque sedute negative su otto, sono appesantite stamane dai risultati deboli di Ubs, dal calo di Lloyds e di Bmw.

Poco prima delle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,4% dopo aver perso il 6% nelle ultime due settimane; l‘indice resta comunque in rialzo del 16% da inizio anno.

Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese scende dell‘1,35%, il Cac-40 francese .FCHI dell‘1,48% e il Dax tedesco .GDAXI segna un calo dell‘1,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX cede quasi il 4% dopo che la banca svizzera ha chiuso un altro trimestre in perdita, a causa di oneri contabili e deflussi superiori alle attese in tutte le principali divisioni, per i quali non prevede una immediata ripresa.

* Sale di oltre il 2% Lloyds Banking Group ( LLOY.L CIT.N

* Anche RBS ( RBS.L

* Sale del 5,6% Swiss Re RUKN.VX, contro il -1,3% degli assicurativi europei .SXIP, dopo un utile del terzo trimestre superiore alle previsioni e la decisione di rafforzare il capitale.