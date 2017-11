Borse europee viste in calo in avvio

LONDRA, 3 novembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in calo oggi sulla scia della debolezza dei mercati asiatici, in un clima di cautela in vista delle decisioni delle banche centrali più avanti nella settimana.

Gli investitori si aspettano anche una scossa dalle banche britanniche che hanno ricevuto l‘aiuto del Governo: oggi potrebbero essere annunciati un aumento di capitale di Lloyds Banking Group (LLOY.L) e imponenti dismissioni da parte di Royal Bank of Scotland (RBS.L).

I bookmaker finanziari si aspettano che il FTSE 100 .FTSE apra in calo di 29-32 punti, che il DAX .GDAXI perda in avvio 25-29 punti e che il CAC-40 .FCHI ceda 12-15 punti.

Ieri il FTSEurofirst .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,39%.

Oggi la borsa giapponese è chiusa per festività.