BORSE EUROPA - Tentano recupero dopo perdite di ieri, su banche

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.900,14 +0,92 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 689,47 +1,04 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 102,75 +1,31 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 244,37 +1,28 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 133,09 +1,14 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 3 marzo (Reuters) - All‘indomani di pesanti perdite le borse europee avanzano in positivo, con gli investitori a caccia di affari tra i titoli più colpiti nei giorni scorsi.

“Si tratta soltanto di un rally di sollievo dopo ieri, ma non c’è nessun rafforzamento reale dei finanziari e le notizie sono ancora negative”, commenta Justin Urqhuart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

Le banche tornano a respirare, con HSBC ( HSBA.L STAN.L

Buon avvio di seduta per i farmaceutici, con l‘indice .SXDP che sale dell‘1,45% sulla fame di titoli difensivi per limitare i rischi dell‘azionario.

In Gran Bretagna il ministro delle finanze Alistair Darling ha detto al Daily Telegraph che la Banca di Inghilterra potrebbe dare il via questa settimana all‘acquisto di asset con capitale emesso appositamente in modo da aumentare sia le scorte di denaro sia l‘economia.

Secondo alcune fonti il paese dovrebbe svelare oggi un pacchetto di sostegno ad alcuni progetti infrastrutturali interrotti per l‘avvio della crisi del credito.

Nel mirino degli investitori sarà alle 16,00 l‘audizione del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke davanti alla Commissione bancaria del Senato per parlare di prospettive economiche e situazione del budget.

Intorno alle 9,50 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale poco sopra l‘1%, mentre, tra i singoli listini, l‘inglese Ftse 100 .FTSE guadagna l‘1,37%, il tedesco Dax .GDAXI lo 0,88% e il francese Cac 40 .FCHI l‘1,23%.

Tra i titoli in evidenza:

* STANDARD CHARTERED ( STAN.L

* MUNICH RE ( MUVGn.DE

* BAYER BAYG.DE cede il 2,5% sulla riduzione delle attese 2009 sull‘utile operativo a una flessione del 5%, da una precedente previsione di crescita. L‘Ebitda del quarto trimestre è calato del 4,6% a 1,36 miliardi di euro, in linea con le attese.

* Risale del 4% HSBC ( HSBA.L

* Il gruppo farmaceutico belga UCB ( UCB.BR

* La società di prestiti immobiliari CATTLES CTT.L precipita dell‘80% dopo aver annunciato la sospensione di tre manager in seguito alla scoperta di errori nel modo di rendere conto dei crediti a rischio.

* Il gruppo danese di ingredienti DANISCO DCO.CO cede oltre il 17% sul lancio di un profit warning sul 2009 e sulla decisione di licenziare 200 impiegati per fronteggiare il calo della domanda.