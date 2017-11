BORSE EUROPA- Avvio in negativo, pesano borse Asia e greggio

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.330,52 -1,94 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 828,52 -1,67 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 174,86 -2,02 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 274,84 -2,56 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 166,13 -1,07 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 6 luglio (Reuters) - Apertura in rosso per le borse europee, sulla scia delle piazze asiatiche e su timori per la ripresa economica riaccesi dai dati relativi agli occupati Usa della scorsa settimana, peggiori delle attese a giugno.

A pesare sui listini anche il greggio CLc1, che cede oltre 2 dollari scambiando intorno a 64,5 dollari al barile.

“Dopo aver reagito in modo quasi euforico alle prime speranze che la recessione potesse finire presto, il mercato adesso si sta inderrogando sui tempi, natura e solidità della risprea economica attesa”, ha scritto BNP Paribas Investment Partners in una nota.

Altri dati, attesi per questa settimana, chiariranno meglio il quadro economico ed eventualmente potranno dare segnali di ripresa: oggi alle 16,00 verrà reso noto l‘indice Ism manifatturiero Usa, atteso a 46,00 in giugno contro 44,00 di maggio.

Gli investitori restano anche in attesa di conoscere quali decisioni verranno prese al summit G8 che si terrà in Italia questa settimana. La riunione è stata estesa anche ai paesi emergenti alla Cina che ha chiesto di mettere in agenda una discussione sul ruolo del dollaro come valuta di riserva.

Occhi puntati anche ai risultati trimestrali di molte e importanti società quotate che verranno rese note a partire da questa settimana.

“C’è la sensazione che i risultati trimestrali delle società quotate saranno ancora deludenti”, ha commentato Justin Urquhart-Stewart, direttore investimenti di Seven Investment Managment a Londra.

Poco dopo le 9,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,67% a 828,52. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE cede l’ 1,14%, il Cac-40 .FCHI cede l‘1,58% e il Dax .GDAXI l‘1,66%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male i titoli energetici .SXEP, sulla scia del calo dei prezzi del greggio. TOTAL ( TOTF.PA BP.L RDSa.L

* Le banche .SX7P sono le peggiori del paniere. A pesare particolarmente sono BNP PARIBAS ( BNPP.PA SAN.MC HSBA.L

* DEMAG CRANES D9CGN.DE cede quasi il 6% dopo che il CFO Rainer Beaujean ha dichiarato al Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung che si aspetta che “i prossimi 24 mesi non siano buoni” per la società.

* Il colosso della chimica BASF BASF.DE avanza dell‘1,1% dopo che Bamc of America-Merril Lync ha migliorato il giudizio a “buy” da “neutral”.