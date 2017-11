BORSE EUROPA- Indici fiacchi su chiusura WS all'indomani perdite

indici chiusura

alle 9,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.370,67 +0,04 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 843,48 +0,06 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 176,73 +0,31 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 284,02 +0,20 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 169,06 +0,01 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 3 luglio (Reuters) - Apertura fiacca per le borse europee, in una giornata segnata dall‘assenza di indicatori rilevanti sul fronte macro e dalla chiusura di Wall Street per l‘Independence Day.

Ieri i listini americani hanno risentito dei dati sull‘occupazione nel settore non agricolo, risultata in deciso peggioramento a giugno, con quasi mezzo milione di posti di lavoro in meno.

“Questi numeri hanno evidenziato che la ripresa economica si mantiene fragile e sono attesi ulteriori dati sotto le attese, specialmente sul fronte del lavoro”, commenta un analista di Louis Capital Market a Parigi.

Poco dopo le 9,20 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,06% a 843,48. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE sale dello 0,04%, il Cac-40 .FCHI cede lo 0,26% e il Dax .GDAXI lo 0,05%.

Tra i titoli in evidenza:

