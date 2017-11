BORSE EUROPA - Indici riducono calo scia Wall St, scambi sottili

indice chiusura

alle 15,45 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.403,61 -0,02 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.505,75 -0,22 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 424,11 -0,18 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 442,01 -0,03 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 304,19 -0,58 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - Le borse europee riducono le perdite nel primo pomeriggio, incoraggiate dall‘avvio in rialzo di Wall Street tra volumi sottili per il periodo natalizio.

Intorno alle 15,45 l‘indice Ftse 100 .FTSE arretra dello 0,35%, il Cac 40 .FCHI di un frazionale 0,07%. Il Dax .GDAXI, che oggi ha chiuso alle 14,00, ha chiuso in rialzo dello 0,36%. I bancari continuano a soffrire per i timori di un credit crunch globale, mentre sul fronte geopolitico pesano le preoccupazioni dopo l‘uccisione della leader dell‘opposizione pakistana Benazir Bhutto, che hanno innnescato una corsa verso asset meno rischiosi come titoli di stato e oro.

Tartassati dalle vendite i tecnologici, che guardano con cautela alle prospettive delle rivali Usa. Ieri American Technology Research ha detto che gli investitori dovrebbero prepararsi a un primo semestre 2008 debole per il business del colosso dei semiconduttori Applied Materials (AMAT.O).

In Europa Alcatel-Lucent ALUA.PA cede il 2,5%, Infineon (IFXGn.DE) l‘1,1% e STMicro (STM.PA) lo 0,3%.