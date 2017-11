BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, bene farmaceutici

indici chiusura

alle 10,10 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.660,17 +0,23 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.273,46 +0,15 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 348,03 -0,05 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 365,21 -0,06 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 234,49 +0,23 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 marzo (Reuters) - Le borse europee sono moderatamente positive a circa un‘ora dall‘apertura, recuperando un po’ di terreno rispetto alla debolezza delle prime battute.

I farmaceutici offrono sostegno ai listini, controbilanciando la negatività dei bancari che pagano i timori di nuove perdite nel settore.

“I farmaceutici sono giustamente visti come difensivi, perché hanno buoni cashflow e non sono coinvolti nei subprime”, dice un trader. “Ma non ci sono molte notizie in giro, probabilmente sono trader che si ricoprono in vista del weekend.”

In giornata l‘attenzione degli investitori sarà rivolta ai dati sull‘inflazione core degli Stati Uniti, da cui si attendono indicazioni sul fututo dei tassi di interesse.

Intorno alle 10,10 sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,14%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,12% e il Dax tedesco .GDAX lo 0,32%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i farmaceutici la svizzera NOVARTIS NOVN.VX guadagna l‘1,2% e la francese SANOFI AVENTIS ( SASY.PA