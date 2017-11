BORSE EUROPA - Indici in ribasso con bancari, pesa morte Bhutto

indice chiusura

alle 9,45 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.388,09 -0,38 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.511,78 -0,47 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 422,67 -0,52 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 440,74 -0,32 411,61

DJ stoxx tech .SX8P 304,02 -0,64 307,69 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 28 dicembre (Reuters) - Le piazze finanziarie europee si muovono in terreno negativo per la prima volta in cinque sedute, appesantite dai rinnovati timori legati alla crisi del mercato creditizio globale.

A deprimere i mercati di tutto il mondo anche le preoccupazioni in ambito geopolitico, suscitate dalla morte di Benazir Bhutto, leader dell‘opposizione pakistana.

Intorno alle 9,45 il benchmark paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 segna un calo dello 0,47% a 1.501,97 punti. L‘indice è in timido rialzo dell‘1,4% sull‘anno. Si tratterebbe della peggiore performance annuale dal 2002.

Lettera su gran parte dei titoli bancari. HSBC (HSBA.L) perde lo 0,7%, HBOS HBOS.L l‘1,8%, mentre Credit Suisse CSGN.VX lascia sul campo circa un punto percentuale.

Ieri un analista di Goldman Sachs ha ampliato le stime sulle svalutazioni trimestrali di tre delle maggiori banche Usa, Merrill Lynch MER.N, JP Morgan Chase (JPM.N) e Citigroup (C.N), aggiungendo che per preservare capitale Citi potrebbe aver bisogno di ridurre lo stacco della cedola.

Un altro segnale negativo per il comparto è emerso da un articolo del Wall Street Journal, secondo cui Citigroup e Hsbc starebbero considerando l‘ipotesi di cedere di alcune attivitò.

L‘indice Ftse 100 .FTSE arretra dello 0,56%, il Cac 40 .FCHI dello 0,58%, il Dax .GDAXI è indietro dello 0,43%. Il DJ Stoxx del settore bancario cede lo 0,52%.

Tra i titoli in evidenza

* HEINEKEN (HEIN.AS) ha annunciato oggi di aver acquistato la fabbrica bielorussa di birra Syabar Brewing Company e che comprerà la holding cipriota di Syabar L‘operazione, che sarò autofinanziata, fa parte di una strategia della società olandese volta ad ottenere la posizione di leader nel mercato della birra. Da tempo Heineken ha espresso l‘intenzione di acquistare, in alleanza con Carlsberg (CARLb.CO), anche Scottish & Newcastle SCTN.L.