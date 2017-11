Borse europee attese positive ma con volumi sottili

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in positivo. Il prezzo in rialzo delle materie prime dovrebbe sostenere i titoli minerari e quelli energetici.

Si preannuncia comunque una seduta con volumi sottili, considerato che numerosi investitori sono ancora in vacanza.

Una certa cautela è prevedibile in vista di una serie di dati macro Usa, come le vendite di beni durevoli a novembre e la fiducia dei consumatori a dicembre.

Il prezzo del petrolio si mostra stabile appena al di sotto dei 96 dollari al barile, su timori di fornitura, mentre sono in rialzo i prezzi dei metalli.

I bookmakers finanziari prevedono che l‘FTSE 100 .FTSE apra tra 2 punti in calo e 4 punti in rialzo, il DAX .GDAXI 85-89 punti in avanti, il CAC 40 .FCHI tra 20 punti in calo e 17 punti in progresso.

Il 24 dicembre l‘indice FtsEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso con un guadagni marginale dello 0,06%.