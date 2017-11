BORSE EUROPA - Indici sotto massimi dopo dati Usa, morte Bhutto

indice chiusura

alle 15,50 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 4.403,87 +0,44 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.509,71 +0,11 1.483,47

DJ Stoxx banche .SX7P 425,00 +0,29 510,33

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 440,34 +0,43 411,61

DJ Stoxx tech .SX8P 307,06 -0,23 307,69 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - Le borse europee nel pomeriggio cedono parte dei loro guadagni, penalizzate da dati Usa sugli ordini di beni durevoli sotto le attese e dalla notizia dell‘uccisione della leader dell‘opposizione pakistana Benazir Bhutto in un attentato.

A frenare i listini del vecchio continente contribuisce anche l‘avvio negativo di Wall Street.

Intorno alle 15,50 l‘indice Ftse 100 .FTSE sale dello 0,14%, così come il Cac 40 .FCHI, mentre il Dax .GDAXI è in progresso dello 0,47%. I mercati europei sono rimasti chiusi martedì e mercoledì per le festività di Natale.

A livello settoriale prosegue la corsa dei minerari (+0,97% lo Stoxx .SXPP) grazie agli alti prezzi delle materie prime.

I bancari, colpiti negli ultimi mesi dai timori di credit crunch globale, guadagnano un po’ di terreno estendendo i guadagni innescati dai numerosi ingressi di fondi sovrani asiatici e del Medio Oriente nel capitale di banche Usa ed europee, come Citigroup ( C.N RBS.L

Tra i titoli in evidenza:

* Gaz de France GAZ.PA scivola dello 0,6% dopo la notizia che il governo francese ha consentito alla società di alzare i prezzi del 4%, quindi meno del 6,1% proposto dal gruppo.