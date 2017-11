BORSE EUROPA - Indici positivi su balzo Vodafone e attese M&A

indici chiusura

alle 9,40 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.728,20 +0,09 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.322,61 +0,23 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 338,31 +0,04 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 445,05 +0,42 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 247,09 +0,29 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Le borse europee partono positive, grazie agli acquisti su Vodafone ( VOD.L

Intorno alle 9,40 sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,25%, mentre il Cac francese .FCHI avanza dello 0,07% e l‘indice Ftse100 di Londra in salita dello 0,47%.

L‘indice Ftseurofirst 300 sale dello 0,23% a 1.322 punti. L‘indice era sceso di oltre il 3% la scorsa settimana e dello 0,2% ieri, quando erano chiuse le borse di Londra e di New York.

Quanto ai dati macroeconomici, gli investitori guarderanno alla fiducia dei consumatori a maggio e al dato sulle vendite di nuove case ad aprile (alle 16,00) per avere indicazioni sullo stato di saluto della più importante economia mondiale.

Tra i titoli in evidenza: VODAFDONE, il titolo balza di oltre il 3% sull‘annuncio xhe l‘Ad, Arun Sarin, sarà sostituito dal suo vice e capo della divisione europea, Vittorio Colao.

“Vittorio Colao è stato istruito per questo compito ed è giunto il tempo per sostituire Sarin”, osserva un broker. La società ha anche annunciato risultati preliminari annuali, in linea con le stime su ricavi e utili, dando una solida prospettiva per il 2009.