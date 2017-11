BORSE EUROPA - Indici proseguono negativi, crolla Xstrata

indici chiusura

alle 15,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.605,49 -0,75 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.256,35 -0,76 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 342,81 -1,56 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 360,94 -0,55 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 236,64 +0,27 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 26 marzo (Reuters) - Le borse europee proseguono negative a metà pomeriggio, penalizzate dalle forti vendite su Xstrata XTA.L dopo la rottura dei colloqui con la brasiliana Vale.

Intorno alle 15,2 sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,33%, il Cac 40 francese .FCHI lo 0,47%, il Dax tedesco .GDAX lo 0,18%.

L‘indice Ftseurofirst300 arretra dello 0,60% a 1.257 punti. Ieri l‘indice era balzato del 3,2% grazie al rally del settore bancario. Dall‘inizio dell‘anno l‘indice ha perso più del 16% sui timori della recessione negli Usa e sull‘impatto della crisi del credito sui mercati azionari globali.

“Credo che stiamo raggiungendo un pavimento, almeno per ora. Storicamente quando il mercato inizia a inserire nei prezzi la recessione, i titoli scendono del 20%. In questa fase le azioni non avevano prezzi elevati quando è iniziato il trend ribassista”, osserva un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* Xstrata recupera dai minimi di seduta, perdendo il 6,5% a 3474 pence. Vale ha annunciato che le trattative per rilevare la rivale svizzera Xstrata sono fallite e che la società guarderà ad altri potenziali obiettivi. Il titolo è arrivato a perdere fino al 12,3% a 3.260 pence, prima di recuperare terreno opo che Merrill Lynch ha consigliato agli investitori di comprare il titolo sotto la soglia di 3300 pence.

* Proseguono le vendite su Deutsche Bank ( DBKGn.DE