BORSE EUROPA - Indici girano in positivo dopo avvio fiacco

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.753,98 +0,38 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 976,78 +0,03 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 223,11 +0,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 311,04 +0,34 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 176,81 +0,18 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Le borse europee toccano i minimi da quattro settimane, prima di recuperare, avvicinarsi alla parità e infine girare in positivo.

“Sull‘avvio hanno pesato ancora qualche realizzo sulla scia di venerdì e i timori sulla ripresa”, commenta un operatore.

“Il mercato è andato troppo veloce negli ultimi tempi, sono fisiologiche prese di profitto a singhiozzo”, fa eco un operatore.

“Perchè cambi il sentiment dovremmo vedere numeri macro molto migliori (di quelli che abbiamo visto finora), perchè la tornata di trimestrali si è esaurita e i risultati corporate non possono più dare sostegno alle borse”.

Alle 9,50 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,2%, come il Dj Stoxx . Singoli mercati in recupero con Ftse 100 .FTSE, Cac-40 .FCHI e Dax tedesco .GDAXI a +0,3% dopo un avvio fiacco.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche .SX7P, partite pesanti sulla scia della notizia sulla dichiarazione di insolvenza dell‘americana CIT Group ( CIT.N

La peggiore è RBS ( RBS.L

In parallelo, oggi, il Daily Telegraph scrive che in settimana il governo britannico potrebbe annunciare un investimento da 30 miliardi di sterline per rilevare altre quote di Rbs e Lloyds ( LLOY.L

* Nei tecnologici .SX8P, piatti, brilla INFINEON ( IFXGn.DE

* In un comparto media sotto tono .SXMP si nota il rialzo di JC DECAUX ( JCDX.PA

* In ripresa gli energetici .SXEP, con il futures sul greggio che guadagna quasi l‘1% a 77,7 dollari/barile, e in netto rialzo anche i titoli legati alle commodities .SXPP. Le utilities .SX6P, per contro, perdono quasi un punto percentuale.

* Tra i titoli minori +14% per YELL YELL.L che ha rassicurato sulla propria situazione finanziaria.