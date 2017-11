Borse Europa, indici poco mossi tra scarsi volumi, male Ubs

PARIGI (Reuters) - Negli scambi del pomeriggio si confermano a ridosso della chiusura precedente i listini europei, orfani di ispirazione di fronte al vuoto dell'agenda macro e alla pausa delle piazze londinese e Usa.

A sfavore dell'azionario continuano a giocare timori di nuove svalutazioni nel settore bancario e il tuffo dei titoli Ubs, insieme alla persistente tensione legata ai corsi del greggio, con i contratti Usa che si mantengono in area 133 dollari con evidenti ricadute sulle prospettive di inflazione.

Tra le caratteristiche principali della seduta la scarsità dei volumi, a fronte della pausa per festività delle piazze chiave di Londra e New York.

A livello settoriale male oltre al comparto dei bancari fa quello auto, mentre viaggia in positivo il sottoindice telecomunicazione.

Poco dopo le 16 tra i singoli mercati il Dax tedesco recupera 0,18%, mentre il Cac francese avanza di 0,25%. L'indice Ftseurofirst 300 sale dello 0,03% a 1.322 punti.

Tra i titoli in evidenza:

UBS arretra di 3,9%, nettamente oltre il comparto, dopo aver annunciato di essere ancora esposta al settore dei mutui residenziali Usa in vista del prossimo aumento di capitale da 15 miliardi di dollari

NOKIA resta in calo di oltre 1%, depressa da voci di mercato su un possibile taglio dei prezzi fino a 20% volto alla riconquista di quote di mercato. Le medesime indiscrezioni hanno penalizzato stamane all borsa di Seul le rivali asiatiche Lg Electronics e Samsung Electronics, il cui ribasso ha raggiunto l'8%

SUEZ avanza di un brillante 2,1%, forte dell'annuncio di trattative in esclusiva per la cessione del 57% di Distrigaz a Eni. Il titolo della società belga è invece sospeso alla Borsa di Bruxelles.