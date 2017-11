BORSE EUROPA - Indici recuperano cali, su auto e linee aeree

indici chiusura

alle 10,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.391,23 +0,76 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.197,42 +0,66 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 299,94 +1,77 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 363,23 -1,62 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 245,98 +0,82 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - Le borse europee si muovono in territorio positivo, dopo un avvio di seduta con il segno meno, aiutate dal netto calo del greggio CLc1, che scambia a 106 dlr/barile e appesantite dal dollaro ai massimi da sette mesi contro l‘euro EUR=.

“Non ci sono ragioni reali per cui il prezzo del greggio aumenti con l‘allentarsi dei timori per i danni causati dall‘uragano Gustav. Il mercato dovrebbe essere dominato da ulteriori cali nel settore delle materie prime”, ha commentato Justin Urquhart-Stewart, direttore di Seven Imvestment Managment.

L‘euro EUR= scambia 1,4506 dollari, cedendo lo 0,7% circa.

In controtendenza i titoli energetici .SXEP, in calo di oltre l‘1,7%, sulla scia delle ipotesi che Gustav non danneggerà in maniera significativa la produzione offshore degli Usa nel Golfo del Messico. In particolare BP ( BP.L TOTF.PA STL.OL RDSb.L

In forte calo anche i titoli legati alle materie prime, con il paniere europeo .SXP che cede l’ 2,55%. I colossi minerari Antofagasta ( ANTO.L BLT.L KAZ.L

Alle 10,20 l‘indice inglese FTSE 100 <.FTSE > è in progresso dello 0,46% a 5628,6 punti, il tedesco Dax .GDAXI avanza dell‘1,04% e il francese Cac 40 .FCHI guadagna l‘1%.

Tra i titoli in evidenza: * Bene il settore auto con BMW ( BMWG.DE DAIGn.DE PEUP.PA RENA.PA

* Aiutate dal calo del greggio balzano tra il 5 e il 6,7% anche le linee aeree come LUFTHANA LHGA.DE, AIR FRANCE-KLM ( AIRF.PA TCG.L CCL.L

* Il gestore della borsa tedesca DEUTSCHE BOURSE ( DB1Gn.DE

* In progresso del 19% BowLeven ( BLVN.L

* Sul fronte dei ribassi invece il gruppo tlc ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, che cede l‘1,2% sull‘annuncio di nuove nomine ai vertici del gruppo. Philippe Camus sarà il nuovo presidente del gruppo e Ben Verwaayen ricoprirà il ruolo di AD.

* In denaro anche l‘assicurativa SWISS LIFE SLHN.LX, in progresso di oltre l‘1% nonostante Morgan Stanley abbia rivisto al ribasso il target price della società, mantenendo il giudizio “equalweight”.