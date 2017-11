BORSE EUROPA - Indici ampliano ribassi dopo Wall Street

indici chiusura

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.687,93 -1,02 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 945,80 -0,94 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 220,65 -2,09 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 298,06 +1,27 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 178,97 -1,23 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 2 settembre (Reuters) - I listini europei perdono terreno negli scambi pomeridiani, appesantiti da Wall Street che apre in rosso dopo dati relativi agli occupati Usa del settore privato peggiori delle attese in agosto (in calo di 298.000 unità, contro un consensus di 250.000 unità).

Tra gli analisti sono in crescita i timori che l‘azionario sia cresciuto in maniera così decisa dalla primavera da rendere inevitabile una correzione.“Il rimbalzo da marzo è stato considerevole. I guadagni su anno della maggior parte degli indici sono forti, anche se siamo ancora al disotto dei livelli pre Lehman Brothers”, commenta Valerie Plangnol, strategist di CM-CIC Securities a Parigi.

“Il bicchiere però è ancora mezzo pieno. I dati macro sono migliorati ... anche se l‘outlook per le spese dei consumatori è ancora difficile”, aggiunge.

Tra i settori più colpiti dalle prese di profitto i finanziari - bancari e assicurativi - le costruzioni e le auto. Tengono invece gli energetici nonostante il greggio scivoli a 67 dollari al barile negli scambi del pomeriggio.

Intorno alle 15,45 l‘indice europeo FTSEurofirst perde lo 0,9%. L‘inglese Ftse 100 .FTSE cede lo 0,56%, il tedesco Dax .GDAXI perde lo 0,7% e l‘indice francese Cac 40 .FCHI è in calo dello 0,94%.

Tra i titoli in evidenza:

* In deciso ribasso i bancari .SX7P, alimentati dalle incertezze sulla salute del sistema finanziario statunitense, con KBC Goep ( KBC.BR SWEDa.ST CNAT.PA LLOY.L

* Anche il comparto assicurativo .SXIP perde terreno, con AEGON ( AEGN.AS

* I minerari scivolano sulla scia dei ribassi delle materie prime, con il rame MCU3 che oggi ha toccato il minimo da due settimane su timori che i prezzi dei metalli industriali si siano surriscaldati. Tra le big BHP BILLITON ( BLT.L AAL.L RIO.L

* In controtendenza gli energetici .SXEP, che guadagnano circa l‘1% grazie al greggio che nel pomeriggio scambia sopra i 67 dollari al barile. BP ( BP.L PETR4.SA COP.N

* Male anche la danese A.P. MOLLER-MAERSK ( MAERSKb.CO

* ALCATEL-LUCENT ALUA.PA cede oltre l‘8% dopo aver annunciato che intende aumentare l‘ammontare iniziale di bond convertibili a 870 milioni di euro. Il titolo trascina il comparto dei tecnologici .SX8P, in calo dell‘1,45%.

* Pesante il provider tedesco di internet FREENET FNTG.DE in calo de 4,45% dopo aver incassato una revisione al ribasso del giudizio di HSBC a “underweight” da “neutral”.