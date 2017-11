Borse Europa attese deboli dopo forte ribasso Wall St venerdì

LONDRA, 26 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in lieve calo in avvio di giornata, dopo lo scivolone di Wall Street venerdì scorso, la peggiore seduta da tre mesi, mentre oggi i mercati Usa e inglese sono chiusi per festività.

Secondo gli spreadbetter finanziari, il Dax di Francoforte dovrebbe aprire in calo di 6 punti e il Cac-40 francese fra 8 e 10 punti.

L‘indice Ftseurofirst 300 è sceso del 3,2% la scorsa settimana, realizzando la caduta peggiore da due mesi. Oggi non sono previsti dati macroeconomici o risultati societari.