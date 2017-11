BORSE EUROPA - Indici in calo con energia, auto, minerari

indici chiusura

alle 10,05 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.419,86 -1,22 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 854,75 -1,26 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 179,44 -1,05 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 286,76 -1,26 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 171,54 -1,59 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 2 luglio (Reuters) - Avvio in ribasso sulle piazze europee,estremamente caute in attesa dei dati mensili sull‘occupazione del settore non-agricolo Usa - anticipati a oggi in vista del lungo weekend dell‘Independence Day - e della riunione della Bce sulla politica monetaria.

Per la maggior parte degli economisti la Banca Centrale Europea dovrebbe confermare i tassi all‘1% , ma le attenzioni saranno rivolte alla conferenza stampa del presidente Trichet.

Tra i settori già deboli in questa fase di seduta le commodities sulla scia di prezzi del petrolio e dei metalli in discesa. Ribassi dunque per titoli come BG Group BG.L, BP ( BP.L RDSa.L TOTF.PA RIO.L

In calo anche il settore auto, declassato da Credit Suisse a “market weight” da “overweight”.

Poco dopo le 10,00 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l‘1,26%. Sui singoli listini il Ftse 100 .FTSE perde l‘1%, il Cac-40 .FCHI l‘1,3% e il Dax .GDAXI l‘1,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* La chimica svizzera CLARIANT CLN.VX perde il 5,6% dopo il lancio di un bond convertibile.