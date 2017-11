Borse Europa viste positive sulla scia di Wall Street

PARIGI, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee dovrebbero partire decisamente positive dopo il lungo weekend pasquale, seguendo la scia di Wall Street dopo il miglioramento dell‘offerta su Bear Stearns BSC.N che ha rassicurato gli investitori sulle valutazioni del settore finanziario.

A Londra i bookmaker finanziari, o spread better, si aspettano che il Ftse 100 britannico .FTSE apra con un progresso tra 89 e 95 punti, circa l‘1,7%, il Dax tedesco GDAXI guadagni tra 122 e 145 punti, il 2,3%, e il Cac 40 .FCHI francese salga di 114-120 punti, il 2,6%.

Ieri la borsa Usa ha chiuso in forte rialzo dopo che JP Morgan Chase & Co (JPM.N) ha alzato la sua offerta per Bear Stearns a 10 dollari per azione dai precedenti 2 dollari.

“I buoni guadagni di ieri a Wall Street sulla scorta di un dato sul mercato immobiliare sorprendentemente ottimistico oltre all‘offerta rivista per Bear Stearns da parte di JP Morgan dovrebbero definire gli umori dei mercati azionari europei all‘inizio di un‘altra settimana corta”, si legge in una nota di CMC Markets.