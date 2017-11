Borse Europa in rialzo, vola Barclays dopo aumento

LONDRA (Reuters) - Borse europee in rialzo nel pomeriggio in vista della riunione della Fed di questa sera e sulla scia di rinnovate voci di takeover in diversi settori.

L‘indice Ftse Eurofirst 300 sale dello 0,67%, mentre il DJ Stoxx 50 è in rialzo dell‘1,12%. Tonica Parigi, un po’ indietro ma positive anche Londra e Francoforte.

“Nelle ultime due settimane abbiamo sentito diversi funzionari Fed che ponevano l‘attenzione sull‘inflazione e il mercato ora sarà attento se anche il presidente Bernanke sottolineerà la cosa”, dice Philippe Gijsels di Fortis Bank.

Tra i titoli in evidenza:

* BARCLAYS balza del 6% dopo aver annunciato un aumento di capitale di 8,8 miliardi di dollari. Tutto il settore rimbalza con rialzi consistenti anche per Royal Bank of Scotland e Hbos.

* Si accende la “guerra” per Postbank per la quale sono interessate tra le altre ING, SANTANDER, DEUTSCHE BANK E LLOYDS.

* Il gruppo assicurativo britannico BEAZLEY vola a +14% dopo gli upgrade di alcuni dei più importanti broker internazionali.

* La biotech olandese CRUCELL vola a +10% dopo aver siglato un accordo con Avid Bioscience insieme a DSM.

* Sotto i massimi di seduta MICHELIN arrivata a guadagnare fino al 7% su voci di un‘offerta da parte di un private equity per la rivale CONTINENTAL.

* Tonica NOKIA dopo l‘acquisto dell‘operatore britannico Symbian e i positivi dati trimestrali dell‘americana Jabil Circuit che assembla anche cellulari della società finlandese.