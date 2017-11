Borse europee attese ancora positive in scia a Wall Street

PARIGI, 25 aprile (Reuters) - Le borse europee sono attese positive per la terza seduta consecutiva sulla scia di Wall Street, favorite come gli altri mercati da un rinnovato ottimismo sul settore bancario e dopo le ultime statistiche Usa che indicano un‘economia americana in grado di recuperare.

I bookmaker londinesi si aspettano che l‘indice FTSE .FTSE apra in rialzo di 6-14 punti, il Dax .GDAXI in progresso di 10-20 punti e il Cac .FCHI tra 1 e 3 punti.

Le ultime notizie confortanti per il settore bancario arrivano da Merrill Lynch & Co MER.N, che la lasciato invariato il dividendo e da Credit Suisse CSGN.VX che ha tagliato l‘esposizione al rischio.

Ieri l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è migliorato dello 0,2% a 1.315,78 punti.