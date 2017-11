BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano ribassi bancari

indici chiusura

alle 10,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.718,87 -1,19 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.302,05 -0,85 1.506,61 DJ Stoxx banche .SX7P 352,68 -1,18 424,26 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 408,27 -0,82 442,02 DJ stoxx tech .SX8P 233,05 -1,19 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in calo negli scambi della mattinata dopo i risultati di Credit Suisse CSGN.VX che ha annunciato il suo primo rosso trimestrale in cinque anni e l‘aggiornamento ribassista di Barclays ( BARC.L

Hanno riportato risultati sopra le attese Basf BASF.DE, Abb ABBN.VX and Bayer BAYG.DE.

Dopo avere realizzato svalutazioni legate alla crisi del credito per 5,3 miliardi Credit Suisse ha chiuso il trimestre con una perdita maggiore delle attese. Dopo un avvio piatto, il titolo dell‘istituto elevetico è in calo dell‘1,4% condizionando tutto il settore bancario europeo.

Tra i peggiori del comparto Royal Bank of Scotland ( RBS.L BARC.L SAN.MC

“I mercati stanno assistendo a svalutazioni peggiori delle aspettative da società come Credit Suisse” dice Bernard McAlinden, investment strategist per NCB Stockbrokers a Dublino aggiungendo che tuttavia tali svalutazioni “non sono così sconvolgenti come lo sarebbero stati uno o due trimestri fa”.

“I risultati sono sostenuti dal fronte internazionale. ABB beneficia di una forte domanda dalla Cina e dall‘India; Basf e Bayer da quello che sta accadendo nel comparto industriale”, aggiunge.

In deciso rialzo la svizzera ABB (+5%) e la tedesca Bayer (+2%) che hanno annunciato risultati sopra le attese.

Alle 10,20 circa l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,85%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il gruppo di ingengneria ABB ABBN.VX ha quasi raddoppiato gli utili per il primo trimestre a quota 1 miliardo di dollari, battendo le attese di 765 milioni di un sondaggio Reuters. La società ha confermato le prospettive per il 2008.

* BAYER BAYG.DE ha registrato un rialzo del 9% degli utili operativi del trimestre sopra le stime. Ha mantenuto l‘outlook per il 2008 ma ha rivisto al rialzo le previsioni per le attività di CropSciences grazie all‘andamento favorevole dei mercati dell‘agricoltura.