BORSE EUROPA - Indici ritracciano ancora, pesano timori ripresa

indici chiusura

alle 9,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.781,59 -1,05 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 970,67 -1,12 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 227,12 -1,54 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 298,15 -0,93 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 184,93 -1,87 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Le borse europee proseguono lungo la china discendente per la terza seduta di fila.

“Gli investitori approfittano per realizzare prima dei dati Usa sulla disoccupazione” in agenda oggi alle 14,30 italiane, spiega un trader.

Alle 9,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1% a 972 punti, dopo il -1,6% di ieri e i minimi di chiusura da tre settimane a questa parte.

“Nell‘arco del trimestre l‘indice ha però messo a segno la miglior performance di quasi 10 anni”, ricorda però uno strategist della Ruland Research.

Tra le singole piazze -0,5% per il Ftse 100 .FTSE, -1,2% per il Cac 40 .FCHI, -0,7% per il Dax .GDAXI.

Sul piano dei cambi forte il dollaro contro le valute percepite come più rischiose.

In lieve calo il futures sul greggio CLc1, appena sotto la soglia dei 70 dollari/barile.

A livello macro, oltre al tasso di disoccupazione Usa a settembre, in agenda anche i prezzi alla produzione della zona euro e, oltreoceano, gli ordini di beni durevoli.

Tra i titoli in evidenza:

* Netto calo per le banche, le più sensibili ai rinnovati timori sulla ripresa.

* Giù anche i titoli legati alle commodity, come BP ( BP.L RDSa.AS TOTF.PA