BORSE EUROPA - Indici deboli con auto e finanziari, brilla UBS

indici chiusura

alle 16,20 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.383,63 -1,28 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.207,11 -1,29 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 291,93 -0,70 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 409,97 -0,69 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 221,00 -1,33 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Azionario europeo in forte calo nella seduta odierna con gli investitori che restano cauti in vista della decisione della Fed sui tassi di domani e dopo che l‘Iran ha smentito che i suoi siti nucleari siano stati attaccati.

L‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 alle 16 italiane cede l‘1,37%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E l‘1,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tutto il settore auto è in difficoltà con perdite rilevanti per i big europei come BMW ( BMWG.DE DAIGn.DE PSHG_p.DE

* Tra i finanziari UBS UBSN.VX è in gran spolvero su rumors che HSBC ( HSBA.L DBKGn.DE

* Nel comparto farmaceutico NOVARTIS NOVN.VX balza di quasi il 2,5% dopo un upgrade di Exane Bnp Paribas.