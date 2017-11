BORSE EUROPA - Indici rimbalzano dopo dati Usa, bene banche

indici chiusura

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.774,01 +1,11 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 981,91 +0,56 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 223,58 +0,42 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 313,10 +1,00 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 177,60 +0,62 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 2 novembre (Reuters) - Le borse europee nel pomeriggio accelerano al rialzo sulla scia di rassicuranti dati Usa, con le vendite di case in corso salite a sorpresa a settembre e l‘indice Ism manifatturiero cresciuto a ottobre per il terzo mese consecutivo. Prendono slancio in particolare petroliferi e minerari, mentre le banche recuperano il segno positivo dopo i cali innescati dalla dichiarazione di insolvenza dell‘americana CIT Group ( CIT.N

Intorno alle 16,10 l‘indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna circa mezzo punto percentuale. Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese sale dell‘1%, il Cac-40 francese .FCHI avanza dell‘1,2% e il Dax tedesco .GDAXI segna un rialzo dello 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche resta pesante RBS ( RBS.L LLOY.L

* Tra farmaceutici generalmente deboli NOVARTIS NOVN.VX cede quasi l‘1% sulla notizia che la francese SANOFI-AVENTIS ( SASY.PA

* Nel settore tecnologico brilla INFINEON ( IFXGn.DE SAPG.DE

* BRITISH AIRWAYS BAY.L lascia sul campo l‘1% circa in un mercato nervoso in attesa dei risultati del secondo trimestre, in agenda questa settimana. Sempre tra le compagnie aeree RYANAIR RYA.MI arretra del 2,5% dopo aver detto che potrebbe porre fine alla strategia di rapida crescita in un contesto di flessione dei rendimenti.