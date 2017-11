BORSE EUROPA - In calo con banche, su tlc grava outlook Vodafone

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.296,41 -0,90 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.159,99 -0,91 1.314,42 DJ Stoxx banche .SX7P 286,06 -1,74 337,67 DJ Stoxx oil&gas .SXEP 374,75 +1,88 435,73 DJ stoxx tech .SX8P 230,05 -2,30 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 22 luglio (Reuters) - Le borse europee scivolano di quasi un punto percentuale nelle prime contrattazioni di una seduta segnata dalle pesanti perdite delle tlc, depresse dall‘outlook debole di Vodafone ( VOD.L

Tra i singoli settori al palo anche i bancari, depressi dai risultati deludenti di American Express ( AXP.N DBKGn.DE

“Le indicazioni giunte dagli Stati Uniti a mercati chiusi sono state negative, in particolare American Express sta pesando sulle banche”, osserva Christian Falkner, asset manager di Alpha Trading a Francoforte.

In controtendenza i petroliferi, trainati al rialzo dalla nuova impennata dei prezzi del greggio.

Intorno alle 9,45 l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,91% a 1.159,47 punti. Il titolo Vodafone cede oltre 11 punti percentuali.

Tra i titoli in evidenza:

* Le TELEFONICA ( TEF.MC

* Al suo esordio in borsa, GDF SUEZ GSZ.PA, il nuovo gigante dell‘energia nato dalla fusione di GAZ DE FRANCE GAZ.PA e SUEZ .LYOE.PA, perde il 3,11%, dopo che in avvio le quotazioni erano schizzate in rialzo di oltre il 20%.

* Il titolo HERMES ( HRMS.PA

* Sprofondano le INFINEON ( IFXGn.DE

* Poco mosso il titolo ROCHE ROG.VX dopo che il gruppo farmaceutico ha annunciato l‘acquisizione di Mirus Bio Corporaton, un laboratorio americano di biotecnologie, per 125 milioni di dollari.

* Le LOGITECH LOGN.VX lasciano sul campo oltre un punto percentuale. Lo specialista di periferiche informatiche ha annunciato oggi un utile netto in crescita a 29 milioni di dollari nel primo trimestre 2008/2009.