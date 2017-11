Borse europee attese in rialzo, occhi puntati a G20 e tassi Bce

LONDRA, 2 aprile (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un avvio in rialzo sulla scia dei guadagni di Wall Street ieri e dei mercati asicatici stamani mentre a Londra i leader del G20 si incontrano per discutere della crisi finanziaria globale.

L‘appuntamento chiave di oggi è la decisione del board della Bce sul costo del denaro per quello che sarà forse l‘ultimo di una lunga serie di tagli che dovrebbe portare i tassi di riferimento della zona euro al nuovo minimo storico dell‘1%.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l‘inglese Ftse 100 .FTSE un‘apertura in rialzo tra 69 e 78 punti, ovvero fino ad un massimo del 2%, per il tedesco Dax .GDAXI fino al 2,3% (da 62 a 93 punti) e per il francese Cac-40 .FCHI fino al 2,9%, (da 67 a 83 punti).

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in positivo per la seconda seduta consecutiva registrando un rialzo dell‘1,6% circa.